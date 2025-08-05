Iğdır'da Kuş Gözlem Turizmi İçin Sulak Alan Projeleri

Iğdır'da Kuş Gözlem Turizmi İçin Sulak Alan Projeleri
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Ağrı Dağı eteklerindeki Iğdır'ın sulak alanları, doğa ve kuş gözlem turizmi için projelendiriliyor. Valilik önderliğinde yapılan çalışmalar sayesinde bölge, ekoturizm açısından önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri arasında yer alan sulak alanlar, doğa ve kuş gözlem turizmi açısından değerlendirilmek üzere projelendiriliyor.

Yıl boyunca birçok yaban hayvanı ve kuş türüne ev sahipliği yapan bölge, Iğdır Ovası Aralık Sulak Alanı olarak biliniyor.

Bölgedeki sulak alanlar, Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen kar ve buzul sularıyla besleniyor.

Doğal yapısı ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çeken alan, dört mevsim boyunca farklı türde canlılara yaşam ortamı sağlıyor. Yapılan gözlemler, bölgenin kuş çeşitliliği açısından oldukça zengin olduğunu ortaya koyuyor.

Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında kuş gözlem istasyonları ve kuleleri inşa ediliyor.

Sulak alanlarda incelemede bulunan Iğdır Valisi Ercan Turan, İslamköy yakınlarında bir gözlem istasyonunun tamamlandığı bilgisini verdi.

Kuş yoğunluğunun gözlemlendiği farklı noktalarda da yeni gözlem kulelerinin yapılacağını açıklayan Turan, "Burası tematik turizm açısından büyük potansiyel taşıyor. Doğaseverler ve kuş gözlemcileri için cazip bir destinasyon haline gelecek. Bu bölgenin ekoturizm açısından önemli bir merkez olacağına inanıyoruz." dedi.

Proje tamamlandığında, hem yerli hem de yabancı turistlerin bölgeye ilgisinin artması, ayrıca çevre köylerde de ekonomik hareketliliğin sağlanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
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