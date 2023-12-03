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Iğdır'da Engelliler Günü'nde Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

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Iğdır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel eğitim öğretmenleri farkındalık yürüyüşü düzenledi. Öğretmenler, engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için bir araya geldi.

Iğdır'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel eğitim öğretmenleri farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Kentte bir araya gelen özel eğitim öğretmenleri, "Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz" temasıyla Vali Yolu'ndan Belediye meydanına kadar yürüdü.

Ellerinde döviz taşıyan öğretmenler, yürüyüşte "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü için yürüyoruz", "Onların farkındayız ve yanındayız", "Engelleri hep birlikte aşalım, sevgi varsa engel yok" sloganları attı.

Özel eğitim öğretmeni Abdülkadir Dinç, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını, özel gereksinimli bireylerin hayatta olduklarını ve hissettiklerini bir nebze de olsun anlatmak için yürüdüklerini söyledi.

Öğretmen Şura Bağlar ise engelli bireylerin haklarına dikkati çekmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Engellilerin toplumda tam anlamı ile yer almasını sağlamak ve yaşadıkları zorluklara karşı çözümler üretmek amacıyla yapılan çalışmaların bir değerlendirmesini yapmak istediklerini bildiren Bağlar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde resmi verilere göre yaklaşık 2,5 milyon engelli birey yaşamaktadır. Engelli bireylerin kendilerinin bu süreçte daha aktif rol alması ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklanılması, yapılan çalışmaların etkili olabilmesi için kritik bir faktördür. Sonuç olarak engelliler için yapılan çalışmaların etkili ve kapsayıcı politikalar oluşturması önemlidir. Toplumun her bir bireyi için adil bir yaşamın mümkün olduğuna inanarak, engelli bireylerin haklarına saygı göstermek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf etmeliyiz."

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Engelliler Günü Aralık Iğdır Güncel Haberler

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