Iğdır'da 2 düzensiz göçmeni gasbedip alıkoyan 3 zanlı tutuklandı

Iğdır'da İran ve Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni zorla alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 düzensiz göçmenin gasbedilip zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Burada İran ve Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmeni kurtaran polis, yabancı uyrukluları alıkoyan A.E. ve İranlı B.R'yi gözaltına aldı.

Çalışmaların genişletilmesiyle farklı adreslerde yapılan aramalarda, suç ortağı olduğu belirlenen F.K. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kurtarılan 2 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, sahte pasaport ve çok sayıda belge ele geçirildi.