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Iğdır'da bir kişi tartıştığı kiracısını silahla ağır yaraladı

Iğdır'da bir kişi tartıştığı kiracısını silahla ağır yaraladı

Güncel Haberler

Iğdır'da bir kişi, tartıştığı fırın işletmecisi kiracısını silahla ağır yaraladı.

Iğdır'da bir kişi, tartıştığı fırın işletmecisi kiracısını silahla ağır yaraladı.

Bağlar Mahallesi Seçkin Sokak'ta fırın işleten Metin İlman (41) ile iş yeri sahibi C.K.K. (57) arasında tartışma çıktı.

Tartışma esnasında C.K.K, yanında getirdiği tabancayla İlman'a ateş etti.

Ağır yaralanan İlman, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan İlman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel

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