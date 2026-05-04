Haberler

Iğdır'da arı saldırısında birbirini ezerek telef olan koyunlar için inceleme başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunlar için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Iğdır'da arı saldırısı sonucu birbirlerini ezerek telef olan koyunlar için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, dün akşam olayın yaşandığı Hakmehmet ile Ağaver köyleri arasındaki bölgede çalışma yapıyor.

Arı saldırısı sonucu kaçarak yol kenarındaki boş alana düşüp birbirlerini ezen sürüde telef olan hayvan sayısının belirlenmesi için başlayan çalışmalar, halen bu alanda bulunan arılar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

İlk belirlemelere göre 400 civarında küçükbaş hayvanın telef olduğu olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, olay nedeniyle üreticinin mağduriyet yaşadığını söyledi.

Ekiplerin gerekli çalışmaları titizlikle yaptığını ifade eden Tingiş, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız, şu an bölgeden arıların çekilmesini bekliyor. TARSİM ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle beraber bugün kepçe ve diğer detaylı çalışmaların sonucunda zarar ziyan tespitini tam anlamıyla sonuçlandıracağız. Ben üreticimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani bu gibi olaylardan dolayı da özellikle konar göçer üreticilerimizin daha dikkatli ve hassas olmasını öneriyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz