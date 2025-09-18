Iğdır'da 6 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

IĞDIR'da düzenlenen tatbikatta snaryoya göre 6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekipleri bir binada enkaz altında kalan 4 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, depremzedeler için bölgede çadırkent kuruldu. Iğdır Valisi Ercan Turan, tatbikatın 14 ayrı noktada 78 ekip ve 715 personelle icra edildiğini belirtti.

AFAD Başkanlığı'nın 2025 yılı takviminde yer alan Iğdır Bölgesel Tatbikatı Suvenen bölgesinde gerçekleştirildi. Iğdır'ın yanı sıra Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'dan AFAD ekiplerinin katıldığı tatbikatta 715 personel görev yaptı. Senaryo gereği Suveren bölgesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ekipleri harekete geçti. AFAD İl Müdürlüğünde kurulan kriz merkezi sonrası ekipler, sahada arama kurtarma çalışmalarını başladı. Ekipler, AFAD Gönüllüleriyle birlikte çadır kurdu, depremde yıkılan bir binada enkaz altında kalan 4 kişi yaralı olarak çıkartılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, depremzeder için Söğütlü Mahallesinde çadırkent, aşevi ve sahra hastanesi de kurdu.

Tatbikatı izleyen Iğdır Valisi Ercan Turan, çadırkent, aşevi ve sahra hastanesinde incelemede bulunduktan sonra açıklama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2025 yılı tatbikat takviminde yer alan Iğdır Bölgesel Düzey Deprem tatbikatının saat 13.18 itibariyle başladığını belirten Vali Turan, "Suveren mevkisinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki bir depremin sıfırıncı dakikasından itibaren Iğdır'da görevi bulunan 23 afet çalışma grubunun katılımıyla icra edilmeye başlanmıştır. Tatbikat kapsamında hazırlanan senaryo gereği AFAD Başkanlığımız, meydana gelen depremin şiddetini ön hasar ve kayıp tahmin sistemi ile hesaplayarak tatbikatın seviyesini seviye 2 olarak belirlemiştir. Seviye 2 bölgesel düzeyde desteği gerektiren bir afet durumudur. AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı'nda ilimizin destek illeri olarak belirlenen illerden Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan AFAD ekipleri olmak üzere toplam 16 araç ve 80 personeli ile ilimizde şu an aktif olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen AFAD ekiplerinden Erzurum ve Ardahan AFAD İl Müdürlüklerinin ekipleri Iğdır Merkezi'ne, Kars AFAD ekipleri Tuzluca ilçemize ve Ağrı AFAD ekipleri de Aralık ve Karakoyunlu ilçelerimizde görevlendirilmiş olup tatbikatımız Iğdır Merkez ve üç ilçemizde eş zamanlı olarak icra edilmeye başlanmıştır" dedi.

78 EKİP 715 PERSONEL

Tatbikatın 14 ayrı noktada 78 ekip ve 715 personelle icra edildiğini belirten Vali Turan, "Bölgesel ölçekte bu tatbikatın nihai amacı Iğdır'ımızın afetlere hazırlık ve müdahale kapsamındaki kapasitesini arttırmak, Iğdır'ı afeti dirençli hale getirmek, destek illerinin olası bir afette görev paylaşımının aktif olarak paylaşılmasını sağlamak, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve özel sektördeki ilgili temsilcilerin, tüm paydaşların afet yönetimi süreçlerine aktif olarak dahil edilmesini sağlamaktır." diye konuştu.

