Kapı camını tekmeyle kırıp girdikleri iş yerinden 100 bin liralık telefon çaldılar

IĞDIR'da 3 çocuk, kapı camını tekmeyle kırıp girdikleri iş yerinden 100 bin lira değerindeki telefonu çaldı. Şüphelilerin, camı kırma anları, güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 02.00 sıralarında Söğütlü Mahallesi Ekmekçi Sokak'ta meydana geldi. İş yerine gelen 3 çocuk, kapıyı açmak için zorladı. Bu sırada içlerinden biri kapı camını tekmeyle kırdı. İçeri giren şüpheliler, 100 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp, kaçtı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini izleyip parmak izi çalışması yaparak şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerlerine ise ev hapsi verildi.