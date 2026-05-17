Iğdır'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü

Iğdır Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel'in de yer aldığı kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla ve marşlar eşliğinde yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 200 metrelik Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, coşkulu kutlamalar eşliğinde Vali Yolu Caddesi'ne kadar yürüdü.

Evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asan Iğdırlılar, kalabalığın yürüyüşüne balkonlarından alkışlayarak destek verdi.

Program, burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.?

Ayrıca, program çerçevesinde planlanan konser, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polis memurunun şehit olması nedeniyle iptal edildi.