Haberler

Iğdır'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü

Iğdır'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenledi. Vali, Garnizon Komutanı ve Rektör'ün katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte 200 metrelik bayrak taşındı, vatandaşlar balkonlardan alkışlarla destek verdi. Konser ise şehit haberleri nedeniyle iptal edildi.

Iğdır Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel'in de yer aldığı kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla ve marşlar eşliğinde yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 200 metrelik Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, coşkulu kutlamalar eşliğinde Vali Yolu Caddesi'ne kadar yürüdü.

Evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asan Iğdırlılar, kalabalığın yürüyüşüne balkonlarından alkışlayarak destek verdi.

Program, burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.?

Ayrıca, program çerçevesinde planlanan konser, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polis memurunun şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''
Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trabzonspor'u gole boğdular!
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! 87. dakikada atılan golle ligde kaldılar
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer oluyor
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı