AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Iğdır'da 2. Kitap Fuarı Açıldı

Iğdır'da 2. Kitap Fuarı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı, 'Her kitap yeni bir hayat' sloganıyla kapılarını açtı. Açılışta konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan ve Milletvekili Hulki Cevizoğlu, fuarın kültürel zenginliklere katkıda bulunacağını vurguladı.

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Iğdır Valiliğince düzenlenen Kitap Fuarı'nın bu yıl ikincisi "Her kitap yeni bir hayat" sloganıyla düzenlendi.

Özel bir salonda düzenlenen fuarın açılışı Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yazar Hulki Cevizoğlu, yazarlar ve ilgililerin katılımıyla yapıldı.

Vali Turan, açılışta yaptığı konuşmada, Iğdır'ın insanıyla ve doğasıyla özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kitap fuarının detaylarına ilişkin bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Iğdır, en başta 3 ülkeye sınırı olan bir il. Müthiş bir kültürü, zenginliği var. İnşallah bu zenginliği biz bu kitap fuarı vasıtasıyla tüm Türkiye ile buluşturacağız. 7 ulusal düzeyde yazarımız onurlandırıyor, 25 yerel yazarımız var. İnşallah bu kitap fuarlarının sayesinde yazan-okuyan insanların sayısını arttırma gibi bir hedefimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı 'Aile Yılı' olarak ilan etti, biz de özellikle aile konseptini önemsiyoruz."

Milletvekili ve yazar Cevizoğlu da okumanın önemine değinerek, "Hayatımız kitap fuarlarında, üniversitelerde, gazetecilikte, televizyonda geçti ama her zaman kitap fuarları bizim vazgeçilmezimiz oldu. Atatürk 'Cumhuriyetin temeli kültürdür' diyordu, cumhuriyetin temeli ise okumak ve kitap. O yüzden Cumhurbaşkanımızın aile yılı ilan ettiği bu yılda kitaba verilen önem, kitapla insanları buluşturmak çok büyük değer taşıyor." ifadelerini kullandı.

Cevizoğlu, açılışa gelen katılımcılarla söyleşi yapıp, soruları yanıtladı.

5-11 Mayıs tarihlerinde kitapseverleri ağırlayacak fuarda Cevizoğlu'nun yanı sıra Murat Yanık, Dilek Cesur, Aylin Kantoğlu, Mete Yarar, Bahar Eriş, Ahmet Turgut ve yerel yazarlar okuyucularla buluşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.