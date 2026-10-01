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Iğdır'da 160 üreticiye 40 ton buğday tohumu dağıtıldı

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Iğdır'da 160 üreticiye 40 ton buğday tohumu dağıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığınca, Iğdır'da buğday verimi ve kalitesini artırmak amacıyla üreticilere 40 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Iğdır'da buğday verimi ve kalitesini artırmak amacıyla üreticilere 40 ton buğday tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş'in katıldığı törende, 160 üreticiye sertifikalı buğday tohumu verildi.

Burada konuşan Tingiş, kentin tarımının geliştirilmesi, üreticilerin daha kaliteli ve daha verimli üretim yapmaları amacıyla bu projeyi yürüttüklerini söyledi.

Projeye dair bilgi veren Tingiş, "Bu proje ile 40 ton sertifikalı buğday tohumumuzu 160 üreticimizle buluşturuyoruz. Tohumun dağıtımında kadın, genç, engelli, şehit ve gazi yakınlarına öncelik vererek üretimin yanı sıra sosyal açıdan kapsayıcı bir destek mekanizmasını oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Dağıtılan buğday türünün daha önce Iğdır'da ekilip denendiğini ve yüksek verim alındığını belirten Tingiş, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında kullanılacak buğday çeşidi daha önce ilimizde gerçekleştirilen demonstrasyonlarımızın sonucunda sulu şartlarda yüksek verimini ve potansiyelini göstermiştir. Elde edilen bu sonuçların da üreticilerimize aktarılması ve ilimizde yaygınlaştırılması, verimli ve kaliteli buğday üretiminin artırılması açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda projemiz üretim planlaması doğrultusunda ilimizin öncelikli ürünlerinden biri olan buğdayın ekim alanının artırılmasına katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA
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