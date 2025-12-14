Iğdır'da 12 Afgan Kaçak Göçmen Yakalandı

IĞDIR'da polis tarafından durdurulan hafif ticari araçtan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen çıktı. Göçmenleri İstanbul'a götürecekleri tespit edilen 2 organizatör gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kontrolde araçta Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaçak göçmenleri İstanbul'a götürmek için yola çıkaran 2 organizatör de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.