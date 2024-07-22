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Iğdır Belediyesi İşçileri Eylemlerini Sürdürüyor

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Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi ve aileleri, belediye önünde oturma eylemlerine devam ediyor. Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, işten çıkarmalara tepki göstererek işçilere desteklerini belirtti.

Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, aileleriyle eylemlerini sürdürüyor.

Belediye bünyesinde çalışırken 5 Temmuz'da işlerine son verilen işçiler ile ailelerinin, Iğdır Belediyesi önündeki oturma eylemi devam ediyor. 15 gündür süren oturma eyleminin yapıldığı alanda işçilerle buluşan Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Duman, burada yaptığı açıklamada, "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu işçilerin bu haklı mücadelesinin sendika olarak sonuna kadar yanlarında olacaklarını söyledi.

Genel başkanlarının selamını ileten Duman, "Sendikam adına Iğdır Valisine ve Emniyet Müdürüne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu eylemimizde işçilerimizi ziyaret ederek göstermiş oldukları duyarlılıklarında, aldıkları güvenlik önlemlerinden ve devlet adamlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Türk-İş'in 1 milyon 500 bin üyesi olan bir konfederasyon olduğunu anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Sayın Belediye Başkanı, bugün oturma eylemiyle başlayan bu çadır hareketinin ülke geneline yayılmasını istemiyorsanız, Türkiye'yi buraya getirmemizi istemiyorsanız, daha büyük eylemler yapılmasını istemiyorsanız bu arkadaşlarımızın işe dönmelerini biran önce sağlayın. Belediye-İş Sendikası olarak haklı davada işçilerin yanındayız, onların ailesi bizim ailemiz, onların çocukları bizim çocuklarımızdır."

Kaynak: AA / Güncel

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