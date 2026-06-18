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Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi, Somali'nin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısı yaptı

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IGAD, Somaliland’in Kudüs’te büyükelçilik açmasının ardından Somali’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı. Bölgesel barış ve istikrarın korunması gerektiği vurgulandı.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve sadece İsrail'in tanıdığı Somaliland'in Kudüs'te büyükelçilik açmasının ardından Somali'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Merkezi Cibuti'de bulunan IGAD'dan, Somaliland'in Kudüs'te büyükelçilik açmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, IGAD Antlaşması, Afrika Birliği Kurucu Yasası ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine, birliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına olan bağlılık yinelendi.

IGAD'ın, Somali'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi yönündeki tutumunun korunduğu ifade edilen açıklamada, bu ülkenin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyebilecek her türlü girişimden endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu tür adımların bölgesel barış, istikrar ve işbirliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland, uluslararası toplum tarafından bağımsız devlet olarak tanınmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aralık 2025'te Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland yetkilileri, 15 Haziran'da Kudüs'teki yeni diplomatik misyonlarının açılışını yapmıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Semih Kemal
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