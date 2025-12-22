İzmir'de mühendislik fakültesi öğrencileri uzay keşfi için robot geliştirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri robotik kol, kamera ve sensörleriyle uzayda yüzeyi tarayıp keşif yapabilecek özel bir robot geliştirdi.

İEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim'in yönetiminde öğrenciler, uzay keşfinde kullanılmak üzere bir robot tasarladı.

Yaklaşık 15 aydır süren çalışmalar kapsamında "ECO Rover" adı verilen 50 kilogram ağırlığındaki robot üretildi.

Robotun yapım sürecinde eklemeli imalat, sac metal büküm ve kaynak yöntemlerinden yararlanan öğrenciler, motorunun geliştirilmesi aşamasında yapay zekadan da faydalandı. Bilimsel analizler yapabilmesi amacıyla robota bir modül de eklendi.

Robotik kol, kamera ve sensörlerle donatılan ECO Rover, yazılımsal ve teknolojik özellikleri sayesinde otonom hareket edebilecek, konum bulabilecek ve matkap mekanizmasıyla toprak örneği alabilecek.

Sürüş, güç ve kontrol sistemlerinin tamamen üniversite bünyesinde geliştirilen robotun, Mars'ta veya Ay'da etkin bir şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor.

ECO Rover'ın, Uzay Keşif Topluluğu Derneği tarafından 2026 yılının temmuz ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Anatolian Rover Challenge (ARC) yarışmasına da katılması planlanıyor.

"Çok değerli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yöneticisi Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim, öğrencilerle mekanik, yazılım, elektronik ve kontrol sistemlerinin bir araya getirildiği değerli bir mühendislik çalışmasına imza attıklarını belirtti.

Ekim, uzay keşif robotunda bulunması gereken temel fonksiyonların tasarladıkları robotta yer aldığına dikkati çekerek, projeyle birlikte öğrencilerin takım çalışması, zaman yönetimi ve mühendislik etiği gibi mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Uzay alanında yapılan çalışmaların, ülkelerin bilimsel, teknolojik ve stratejik geleceğini etkileyen en önemli yatırım alanlarından biri olduğunu vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Bu tür projeler, gençlere teknik bilgi kazandırmakla kalmıyor, onların hayal kurmasına, sorgulamasına ve geleceğin teknolojilerini üretme cesareti kazanmalarına zemin hazırlıyor. Üniversite olarak hedefimiz, bilim ve teknolojiyi takip eden değil, bu alanlarda öncülük eden bireyler yetiştirmek. Bu çalışma da bu hedef doğrultusunda atılmış çok değerli bir adım."