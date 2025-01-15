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İETT, Zübeyde Hanım'ı Anmak İçin Özel Otobüs Tasarladı

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İETT, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 102. yıl dönümünde Beşiktaş'ta özel olarak tasarladığı otobüsle İstanbullularla buluşuyor.

(İSTANBUL) - İstanbul'da toplu ulaşımının en büyük kurumu olan İETT, Ulu Önder Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. yıl dönümünde Beşiktaş'ta özel olarak tasarladığı otobüsle anıyor.

İstanbul'daki tüm toplu taşıma otobüsleri ile metrobüs sistemini, Beyoğlu – Karaköy Tarihi Tünelini ve İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvayı işleten ve yerli yabancı yolcuları ile bir günde yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet veren İETT, sosyal projeleri ile de öne çıkıyor. Simgeleşmiş ve milyonların gönlünde taht kurmuş birçok sanatçısı için özel olarak otobüsler tasarlayan ya da araçlarında yer vererek anan İETT, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım için de özel olarak bir otobüs tasarladı.

Vefatının 102. yıl dönümünde, 14 Ocak tarihinde İETT'nin 28T Topkapı - Beşiktaş hattında hizmete başlayan araç, Dolmabahçe Sarayı'nın da önünden geçerek 22 Ocak Çarşamba gününe kadar İstanbullular ile buluşmaya devam edecek.

İETT, Zübeyde Hanım'ı Anmak İçin Özel Otobüs Tasarladı
Kaynak: ANKA / Güncel
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