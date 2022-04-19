İETT zamları sonrası artış yaşanmıştı! İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor - Haberler

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İETT zamları sonrası artış yaşanmıştı! İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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İETT zamları sonrası artış yaşanmıştı! İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kaçak öğrenci kartı kullananların verdiği zararın yıllık 1 milyar TL olduğunu belirterek, bu durumun önüne geçmek için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan kararla birlikte İETT bilet fiyatlarına yüzde 40 zam geldi. Son zamların ardından mavi kart abonman 602 TL'ye çıkarken, tek geçişlik sivil bilet 7,67 TL oldu.

Yüzde 40'lık zammın ardından 109 TL'ye çıkan aylık öğrenci akbili de AK Parti grubu tarafından verilen teklifle birlikte yeniden 78 TL'ye indirildi. Tek geçişlik bilet ise yeniden 3,92 TL oldu.

Mavi kart abonman ile öğrenci kart abonman arasında 524 TL'lik fiyat farkı oluşmasının ardından kaçak öğrenci kartı kullananların sayısında da ciddi bir artış meydana geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak öğrenci kart kullanımının İBB'ye zararının 1 milyar TL olduğunu belirterek, "Önüne geçmek için çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İşte Ongun'un o paylaşımı:

İETT zamları sonrası artış yaşanmıştı! İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, İETT, Güncel, Haberler

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