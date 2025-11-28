İETT Şoföründen Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Jest

İETT otobüsü şoförü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde aracında yolculuk yaptığını farkettiği iki öğretmene, kırmızı ışıkta durduğu sırada aldığı çiçekleri hediye etti.

Yenidoğan-Kozyatağı hattında çalışan İETT şoförü Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım'da iki öğretmenin öğretmen kartıyla otobüse bindiğini gördü.

Seyir halindeyken trafik ışıklarındaki çiçek satıcısından iki buket çiçek alan Ayaztekin, otobüste yolculuk yapan öğretmenlere hediye ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Otobüsteki diğer yolcular da öğretmenleri alkışladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.