İETT Şoförü Başka Şoföre Balta ile Saldırdı

İstanbul'da İETT otobüs şoförü, aynasına çarpan başka bir İETT şoförüne balta ile saldırdı. Saldırgan şoför otobüsün camını kırarken, yaşanan o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Olay sabah saatlerinde Fatih Milliyet Caddesi'nde meydana geldi.

İett şoförü başka İETT bir şoföre balta ile saldırıp otobüsün camını kırdı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da İETT otobüs şoförü aynasına çarpan başka bir İETT şoförüne balta ile saldırdı. Saldırgan şoför otobüsün camını kırarken, yaşanan o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay sabah saatlerinde Fatih Milliyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, cadde de seyir halinde olan İETT otobüsü başka bir otobüsün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Otobüsün camını kıran şoförü yolcular sakinleştirdi. Camı kırılan otobüste bulunana yolcular da büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şoförleri ifadeleri alınması için karakola götürdü. Otobüsler de yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.