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İETT otobüsüne saldırdılar! Camlar kırıldı, kapılar tekmelendi

Güncel Haberler

İstanbul Silivri'de durakta bekleyen vatandaşlar, dolu olduğu gerekçesi ile kapıları açılmayan otobüse saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayda otobüsün camlarını kırıp kapılarını tekmelediler.

Silivri- Avcılar Metrobüs arasında yolcu taşıyan 303 A hat numaralı İETT otobüsü D-100'de Avcılar istikametinde ilerlediği sırada durakta durdu. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, şoför otobüs dolu olduğu için kapıları açmadı. Otobüsün içindeki bazı yolcular şoföre hareket etmesi gerektiğini söylerken, durakta bekleyen diğer yolcular ise kapılar açılmadığı için otobüse saldırdı.

KAPILARI TEKMELEYİP CAMLARI KIRDILAR

Öfkeli grup otobüsün kapılarına tekme attı; camlarını kırdı. Bu sırada içeride olan yolculardan bazıları paniğe kapılarak çığlık attı. Otobüs şoförü olay sonrası polisi arayarak şikayette bulundu. Otobüsün kapılarını tekmeleyenler ise, olay yerinden kaçtı. Otobüs içerisinde yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerinden kareler;

İETT Otobüsüne Saldırı: Kapılar Kırıldı, Yolcular Panikledi

İETT Otobüsüne Saldırı: Kapılar Kırıldı, Yolcular Panikledi

İETT Otobüsüne Saldırı: Kapılar Kırıldı, Yolcular Panikledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar İETT 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

toplu ulaşım bir bilim dalıdır metro otobüs duraklarında hangi saatte hangi durakta ne kadar yoğunluk olduğu üç aşağı beş yukarı belli sadece bu güzergahlar arasındaki yolcular için insanların biriktiği o duraklara boş araç gönderilip bu sıkışıklılık rahatlıkla önlenebilir ama ben bu yaşa geldim bunu yapan hiç bir yönetim görmedim

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