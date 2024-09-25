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İETT, Neşet Ertaş'ı Özel Tasarımlı Otobüslerle Anıyor

İETT, Neşet Ertaş'ı Özel Tasarımlı Otobüslerle Anıyor
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İstanbul'un ulaşım ağı İETT, 12. vefat yıl dönümünde 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı tasarlanan özel otobüslerle anarak, yolculuk yapanlara onun unutulmaz türkü sözlerini hatırlatıyor.

İstanbul'un ulaşım ağı İETT, vefatının 12. yılında, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı, tasarlanan özel otobüs ile yad ediyor.

Bugün İstanbul trafiğine çıkan Neşet Ertaş tasarımlı otobüslerde, Ertaş'ın en çok akıllarda kalan türkü sözlerinden alıntılar yer alıyor.

Şehrin hem Avrupa hem Anadolu yakasında yolcu taşıyan Neşet Ertaş tasarımlı otobüsler, 1 hafta boyunca İstanbullulara hizmet verecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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