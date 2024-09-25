İETT, Neşet Ertaş'ı Özel Tasarımlı Otobüslerle Anıyor

İstanbul'un ulaşım ağı İETT, vefatının 12. yılında, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı, tasarlanan özel otobüs ile yad ediyor.

Bugün İstanbul trafiğine çıkan Neşet Ertaş tasarımlı otobüslerde, Ertaş'ın en çok akıllarda kalan türkü sözlerinden alıntılar yer alıyor.

Şehrin hem Avrupa hem Anadolu yakasında yolcu taşıyan Neşet Ertaş tasarımlı otobüsler, 1 hafta boyunca İstanbullulara hizmet verecek.