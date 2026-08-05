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İETT Otobüsüne Arkadan Çarpan Araçta 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İETT Otobüsüne Arkadan Çarpan Araçta 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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İstanbul E-5 Karayolu Küçükçekmece Nikah Sarayı durağı mevkiinde, İETT otobüsüne sivil bir aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine İETT, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. İETT ve adli makamlarca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) İett Genel Müdürlüğü, E-5 Küçükçekmece Nikah Sarayı durağı yakınlarında bir otobüse bir otomobilin arkadan çarpmasıyla oluşan kazada 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bölgeye hızla İett, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İett Genel Müdürlüğü'nün kazaya ilişkin açıklaması şöyle:

"5 Ağustos 2026 tarihinde (bugün) Küçükçekmece İlçesi E-5 Karayolu Nikah Sarayı durağı mevkiinde, İETT otobüsüne bir sivil aracın arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir.

Olay yerine İETT, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Emniyet Birimlerince derhal intikal edilmiş ve yaralılar 112 ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Ancak kazada, sivil araç içerisinde bulunan 3 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır.

Kaza sebebiyle; Kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz"

Kaynak: ANKA
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