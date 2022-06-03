IESU MAY FEST ile gençler eğlenceye doydu - Haberler

IESU MAY FEST ile gençler eğlenceye doydu

İSTANBUL - Sınavlara kısa bir mola verdiren IESU MAY FEST ile gençler stres attı. Çeşitli eğlence aktivitelerinin yer verildiği festivalde üniversite öğrencileri doyasıya eğlendi.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen bahar şenlikleri normal yaşama dönülmesiyle birlikte üniversitelerde yeniden yapılmaya başlandı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi de yaklaşan sınavlar öncesi öğrencileri için IESU MAY FEST'i düzenledi. Halaylar, sportif faaliyetler, DJ performansları ve konserlere sahne olan bahar şenliğinde üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt ve Rektör Vekili Prof. Dr. Hayrettin Akkaya gençleri yalnız bırakmadı.

"Festivaller gençlerin psikolojik baskıdan uzaklaşmaları adına önemli"

Festivalle birlikte gençlerin güzel bir sosyal ortam oluşturduğunu söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, "Pandemi dolayısıyla iki yıllık süreçte öğrencilimizin üzerinde psikolojik baskı vardı. Bahar şenliğimiz de hem bu baskıdan uzaklaşmaları hem de sınav stresine küçük bir mola vermeleri adına önemli. Gençlerimiz eğlenmek ve sosyal faaliyette bulunmak istiyor. En büyük özlemlerinden biri de okulda arkadaşlarıyla sosyal bir ortam oluşturmak. Biz de şenliğimizle bunu gerçekleştirdik. Sosyal yaşam içinde toplumsal yaşamayı, paylaşmayı gençlerimize aşılamamız lazım. Bu gibi organizasyonlar sayesinde özellikle yabancı öğrencilerimiz kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bularak buluyor" dedi.

"Adeta birleşmiş Milletleri andıran bir üniversite gibiyiz"

Festivallerin yerli ve yabancı öğrencilerin kaynaşması için güzel bir fırsat olduğunu belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hayrettin Akkaya ise, "Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz 2 yıl aradan sonra bir araya gelmenin, stres atmanın, sınavlara az bir zaman kalmış bu dönemde birlikte zaman geçirmenin anını yaşadılar. Üniversitemiz içinde bulundurduğu yabancı öğrencilerle birlikle adeta Birleşmiş Milletleri andıran bir üniversite gibi. Esenyurt ilçemiz Türkiye'nin en kalabalık ilçesidir. Şu anda Türkiye'nin en kalabalık şehrinin en kalabalık ilçesinde ilçe adıyla anılan tek üniversitesiyiz. Afrika'dan, Asya'dan Avrupa'dan gelen öğrencileri üniversitemiz vesilesiyle bir araya getirmiş durumdayız. Adeta birleşmiş bir üniversite gibiyiz. Eğitimimizin kalitesi ve faaliyetlerimizle birlikte öğrenci sayımızın daha da artacağına eminim. Bahar şenliğimiz ise idari, akademik personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte daha mutlu günler geçireceğimizin güzel bir habercisidir. Hem ülkemiz hem üniversitemiz hem de gençlik için güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel