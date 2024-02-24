İDOB, II. Mehmet operasını sahneledi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan "II. Mehmet" (Maometto II) operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Fatih Sultan Mehmet'in 1470'te Venedik Cumhuriyeti hakimiyetindeki Eğriboz (Negroponte) adası kuşatması sırasında aşık olduğu Anna ile hikayesini işleyen eserin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

İlk kez 3 Aralık 1820'de Napoli'deki Teatro di San Carlo'da dünya prömiyerinde sanatseverlerle buluşan iki perdelik eser, 3 Kasım 1990'da AKM'de ilk kez Türkçe yorumlandı.

Eserde Burak Bilgili "II Mehmet", Gülbin Günay "Anna", Esen Demirci "Calbo", Mert Süngü "Paolo Erisso", Berk Dalkılıç "Condulmiero", Anıl Önder ise "Selim" karakterini canlandırdı.

Renato Bonajuto'nun rejisiyle sahnelenen eserde, İDOB Orkestrasını Alessandro de Marchi yönetti.

Etkileyici kostüm ve dekorlarıyla da dikkati çeken eserin kostüm tasarımını Gizem Betil üstlenirken, dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu hazırladı.

Işık tasarımını Ahmet Defne, koreografisini Nil Berkan'ın hazırladığı eserde, Paolo Villa yönetimindeki İDOB Korosu da sahnede aldı.