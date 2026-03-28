'Edusa' operasının prömiyeri AKM'de gerçekleştirildi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Edusa: Bir Anadolu Hikayesi" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Anadolu'nun binlerce yıllık hafızasının sahneye taşındığı eserin dünya prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Opera eseri sahnelenen ilk Türk kadın besteci Güldiyar Tanrıdağlı'nın bestelediği, iki perdeden oluşan eserin librettosunu Prof. Dr. İskender Pala kaleme aldı.

Rejisör Caner Akın, eserde geleneksel opera anlatısını, çağdaş ve deneysel sahneleme olanaklarıyla buluşturdu.

"Eğer kültürün yoksa yok olmaya mahkumsun"

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eser için sahne üstünde ve gerisinde ortalama 450-500 kişinin görev yaptığını dile getirdi.

Eserin tüm hazırlıklarının özenle yürütüldüğünü belirten Akın, "İDOB olarak, yaptığımız her prodüksiyonda uluslararası standartlarda prodüksiyonlar, işler, sanatsal eserler ortaya çıkarmak istiyoruz. Seyircilerimize çok değer veriyoruz ve dünyadaki trendleri takip edip en iyi şekilde onlara perde açmak istiyoruz." dedi.

Tarihte yaşamış gerçek karakterler ile kurgu karakterlerin eserde bir araya geldiğini aktaran Akın, "Eğer kültürün yoksa yok olmaya mahkumsun. Kültürün varsa bir savaşı kaybetmekten korkma. Yenilmezsin. Sonsuza kadar yaşarsın. Tabii ki İskender Pala bu güzel mesajı çok güzel bir aşk hikayesiyle bezemiş ve Güldiyar Tanrıdağlı bu duyguyu çok güzel işledi." ifadelerini kullandı.

Besteci Tanrıdağlı da eserin hazırlık sürecinin zorlu, meşakkatli ama bir o kadar da hiç unutulmayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bundan sonrası artık sanatçılara ve seyircilerimize emanet. Heyecanım tabii ki çok büyük. Bu kadar büyük bir projenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Edusa'da insana dair bütün duygular var. Çok anlamlı bir mesajı var: O da kültürüne sahip çıkan milletlerin sonsuza dek yaşayacağı. O yüzden umarım seyircimiz de salondan çıkarken bu mesajı, bu hissiyatı sindirmiş olarak çıkar."

"Kadın bestecilerimizin daha çok yolu açılsın"

Kadın bestecilerin yolunun daha çok açılması ve daha çok eser yapması temennisinde bulunan Tanrıdağlı, "Çünkü bizler de varız, bizler de bu meşakkatli zor yollardan geçiyoruz. Yıllarca eğitim alıyoruz ve bence çok da güzel müzikler yazıyoruz. O yüzden umarım devamı gelir." görüşünü paylaştı.

Prof. Dr. İskender Pala ise eserin "Bir Anadolu Hikayesi" olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizim medeniyetimizin ve tarihi birikimimizin burada bir sesi, bir görseli, bir hatırası olsun diye böyle bir eser hazırlandı. Ben, doğrusunu isterseniz Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'yu öne çıkaran böyle bir eserin ilk defa bu salonlarda temsil edildiğini düşünüyorum. Buna vesile olan bütün arkadaşlarım ve bütün sanatçılar gayretle çalıştılar. Ben eseri, librettoyu yazarken AKM'nin böyle bir görsele, böyle bir görkeme ev sahipliği yapacağını doğrusu düşünmemiştim. Ama bugün için şükrediyorum. Çok güzel bir eser."

Prömiyerde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetti. Eserin dekor ve görsel tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını Aisha Hajiyeva, koreografisini ise Berk Sarıbay hazırladı. İDOB Korosunun şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi.

Eserde Solon rolünde Kevork Tavitiyan, Krezius rolünde Gökhan Ürben, Karuna rolünde Deniz Likos, Kyros rolünde Hüseyin Likos, Aryan rolünde Murat Güney, Halludas rolünde Ufuk Toker, Kufu rolünde Bülent Külekçi, Mehte rolünde Burak Kul, Edusa rolünde Evren Işık Yasemin, Namirek rolünde Asude Karayavuz, Nakata rolünde Kenan Dağdaşan, Sandanis rolünde Ufuk Karakoç, Aryenis rolünde Bahadır Özkoca, Soytarı rolünde Uğur Etiler, Muhafız rolünde Mehmet Tükel Acar ve Ulak rolünde Fuat Kılıç Aslan rol aldı.

İDOB bale ve modern dans sanatçıları da eserin kadrosunda yer aldı.

Eserin konusu kısaca şöyle:

"Tarih boyunca altın, para ve iktidar el değiştirmiş, imparatorluklar yıkılmış, sınırlar değişmiştir. Ancak kültürünü koruyan toplumlar varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Kalıcı adalet ise yalnızca güç sahiplerinin iradesine değil kültürel değerler, etik anlayış ve toplumsal hafızaya dayanır. Edusa'da anlatılan hikaye de bu gerçeği geçmişten bugüne aktaran güçlü bir anlatıdır."

Eser, 2, 4, 11, 18 ve 30 Nisan'da AKM'de yeniden sahnelenecek.