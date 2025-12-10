Haberler

"Deli Dolu" opereti 16 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak

'Deli Dolu' opereti 16 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16, 19, 23 Aralık ile 9, 13, 16 Ocak 2026 tarihlerinde 'Deli Dolu' operetini sanatseverlere sunacak. Eser, Atatürk'ün çağdaşlaşma vizyonu ışığında yazıldı ve riyakarlık temasıyla dikkat çekiyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi "Deli Dolu" operetini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Cemal Reşit Rey'in müziği ve Ekrem Reşit Rey'in metniyle hayat bulan eser, Cumhuriyet'in dönüşüm rüzgarları ve Atatürk'ün çağdaşlaşma vizyonu ışığında şekillendi.

Ana fikri iki yüzlülük olan operet, 16, 19, 23 Aralık ile 9, 13, 16 Ocak 2026'da sanatseverlerle buluşacak.

Başkahramanın etrafında dönen riyakarlık, samimiyetsizlik ve sözde kalan aile bağlarının ortaya konduğu eser, dramaturjik yapısı ile Rey kardeşlerin önemli operetleri arasında yer alıyor.

Şebnem Özsaran'ın sahneye koyduğu eserde, İDOB Orkestrasını Murat Kodallı, koroyu ise şef Paolo Villa yönetecek.

Eserde İzak rolünü Çağrı Köktekin ve Berk Özbek, Josef'i Alp Köksal ve Bahadır Özkoca, Marika'yı Esra Akcan Abacıoğlu ve Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Katina'yı Esen Demirci ve Ayçin Sürücüer, David'i Kılıç Aslan ve Anıl Önder, Prof. Silberstein'ı Mehmet Tükel Acar ve Ufuk Karakoç, Marlene'i Ayşenur Haksoy ve Busegül Yalçın, Pervin'i Aslı Ayan ve Özlem Soydan, Cevad'ı Bülent Külekçi ve Yoel Keşap yorumlayacak.

İpek Zehra Evre, Nursel Yazman, Berk Dalkılıç, Uğur Etiler, Hazal Ata, Okan Fidan, Çağdaş Bektaş, Emre Gülnar, Bezmi Hazal Ekşi, Betül Görgülü Memik, Banu Ergün ve Gülçin Özmaldar da eserde rol alacak isimler arasında yer alıyor.

Müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen ve Ulaş Kurugüllü imzası taşıyan eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ'a, ışık tasarımı Taner Aydın'a, koreografisi Çiğdem Erkaya Öztürk'e ait. Operetin editörlüğünü Median Müzik Edisyon üstlendi.

