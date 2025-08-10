İDO Seferi Sırasında Deniz Otobüsü Kayalıklara Çarptı

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası seferini yaptığı esnada kayalıklara çarparak hasar alan deniz otobüsü tahliye edildi.

İstanbul Yenikapı-Marmara Avşa seferini yapan deniz otobüsü Marmara ilçesi yakınlarında kayalıklara çarptı.

Hasar alan deniz otobüsü limana yanaştırılırken yolcu ve mürettebat hızla tahliye edildi.

Karina (taban) kısmından su aldığı belirlenen feribotun tahliye işlemleri Balıkesir Su ve Kanalizasyon idaresi (BASKİ) ekiplerince yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından BASKİ ekiplerimiz, hızlı bir şekilde müdahale ederek deniz otobüsünden su tahliye işlemlerini başlattılar. Süreci yakından takip ediyoruz."