Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit polis memurları için mevlit okutuldu.

İdil ilçesinde 17 Ocak 2016'da bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Mahmut Bilgin, Ersin Yıldırım ve Gültekin Tırpan için Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, mevlit okundu, dua edildi.