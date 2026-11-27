İddiaya göre Esenler'de tabela demirlerine tırmanan kişi cep kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Esenler'de sabah saatlerinde Metris-Esenler bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen kişi, iddiaya göre yön tabelasının demirlerine tırmandı. Tehlikeli anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ESENLER'de yolun karşısına geçmek için yön tabelasının demirlerine çıkan kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Metris- Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yoldaki yön tabelasının demirlerine tırmandı. Tehlikeli anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı