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İddiaya göre ABD Kongresi, Hong Kong'a giden F-35 parçaları için soruşturma başlattı

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Politico'ya göre, tamir için Avustralya'dan ABD'ye gönderilen F-35 parçaları bu yaz Hong Kong'a yönlendirildi. ABD Kongresinin, kritik bileşenlerin Çin'in erişimine geçmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattığı iddia edildi.

Avustralya'dan ABD'ye tamir için gönderilen F-35 savaş uçaklarına ait parçaların beklenmedik şekilde Hong Kong'a yönlendirildiği ve Kongrenin, hassas teknolojinin Çin'in eline geçtiği şüphesiyle soruşturma başlattığı iddia edildi.

Politico internet sitesinin haberine göre, F-35 savaş uçağı parçalarının bu yaz ülkeler arası taşınması sırasında bir aksama meydana geldi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynak, haber sitesine yaptıkları açıklamada, uçaklara ait parçaların tamir edilmeleri amacıyla Avustralya'dan aracı firmayla ABD'ye gönderildiğini ancak yolda nedeni bilinmeyen şekilde Hong Kong'a yönlendirildiğini ileri sürdü.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, şu an nerede oldukları tam olarak bilinmeyen parçalar arasında gizli teknolojiye sahip bir kokpit kanopisinin yer aldığını iddia etti.

Kaynaklar, olayın ardından ABD Kongresinin, savaş uçağı sisteminin kritik bileşenlerinin Çin'in erişimine geçmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığının F-35 Ortak Program Ofisi, yaptığı açıklamada, "kullanılamaz durumdaki F-35 Lightning II bileşenlerinin sevkiyatıyla ilgili bir sorunun farkında olduklarını" kaydetti.

Açıklamada, bu bileşenleri geri getirmek, olayı soruşturmak ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için tedbirler almak üzere "ABD yetkilileri ve sektör ortaklarıyla çalışıldığı" bilgisi verildi.

F-35 savaş uçaklarını üreten ABD'li Lockheed Martin firması da açıklamasında, sevkiyatların durumuna ilişkin bilgileri güvenlik nedeniyle paylaşamayacağını ancak her sevkiyatın azami özen ve güvenlik önlemleriyle yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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