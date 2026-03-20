İDDEF, ramazanda 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı

İnsanlara yardım ulaştırmayı amaçlayan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, ramazan dönemi kapsamında Gazze ve diğer kriz bölgeleri dahil, toplam 56 ülkede 3 milyon ihtiyaç sahibine yardım etti. İftar ve sahur sofraları kurarak, gıda kumanyaları, giysi ve Kur'an-ı Kerim dağıtımları ile hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan çalışmaları kapsamında Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerinde ve dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 3 milyon kişiye yardım ulaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Seninle Bereketlensin" sloganıyla gerçekleştirilen ramazan çalışmaları kapsamında, hayırseverlerin emanetleri dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ulaştırıldı.

Türkiye ile birlikte Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da toplam 56 ülke 310 bölgede yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine yardım yapıldı.

Ramazan ayı boyunca yürütülen faaliyetlerde Gazze, Sudan, Yemen, Suriye, Arakan ve Afganistan gibi acil kriz bölgeleri başta olmak üzere yokluk ve yoksullukla mücadele eden coğrafyalardaki ailelere yardım ulaştırıldı.

Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan iftar ve sahur programlarıyla onlarca ülkede toplam 711 bin 500 kişiye yemek ikram edilirken, bunun 290 bini Gazze'de gerçekleştirildi.

Balkanlar'daki Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan'ın Sancak bölgesinde iftar sofraları kuran İDDEF kardeşliği pekiştirdi. Yurt içinde ise İDDEF temsilcilikleri aracılığıyla deprem bölgesindeki ailelere gıda kumanyası, çocuklara bayramlık ve ülke genelinde iftar saatine yakın trafikte kalanlara iftariyelik dağıtıldı.

İDDEF ayrıca 15 bin 250'si Gazze'de olmak üzere toplam 33 bin 100 aileye ramazan kumanyası ulaştırdı. İçerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu kumanya paketleri sayesinde ihtiyaç sahibi aileler ramazan ayında mutfak ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık yaşadı.

Bununla birlikte 18 bin 881 aileye zekat, fitre ve fidyeler ulaştırılırken, yetim, öğrenci ve ihtiyaç sahibi çocuklara 12 bin 400 bayramlık kıyafet hediye edilerek bayram sevincini yaşamaları sağlandı.

Aynı zamanda Afrika ve Asya'daki medreselerde ücretsiz eğitim alan öğrenciler ile ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerin hediyesi olan binlerce Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalarla paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını dünyanın dört bir yanına taşıyan İDDEF, hayırseverlerin emanetlerini en zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mazlum coğrafyalara ulaştırarak milyonlarca insanın hayatına dokundu.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
