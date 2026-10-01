ICTY'de insanlığa karşı suçtan hüküm giyen Biljana Plavsic 96 yaşında öldü

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Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından, savaş suçlusu Radovan Karadzic'in yardımcısı Biljana Plavsic'in 96 yaşında öldüğü belirtildi.

Sırbistan medyası, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) Bosna Hersek'teki savaşta insanlığa karşı suç işlemekten hüküm giyen Plavsic'in başkent Belgrad'da 96 yaşında öldüğünü aktarıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın sorumlularından savaş suçlusu Karadzic'in yardımcısı olarak görev yapan Plavsic, 2002'de ICTY'de görülen davada "insanlığa karşı suç" işlediğini kabul etmişti.

Sırp savaş suçlusu Plavsic, 2003'te 11 yıl hapse mahkum edilmiş, 2009'da hakkında erken tahliye kararı verilmişti.

Plavsic, ayrıca, Bosna Hersek'teki savaşın ardından 1996-1998'de ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA