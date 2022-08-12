İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına çok net yanıt: Olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) elinde yok" sözleri ve CHP'nin "Bir hanede 50 kişi gözüküyor. Soyadı olmayanlar, 100 yaşın üzerinde ilk kez oy kullanacaklar var" iddialarına yanıt geldi. Bakanlık, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde herhangi bir olumsuz olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu hakkındaki iddiaları, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidar cephesininin tepkisine neden oldu.

"YASA DIŞI YOLLARLA ELDE EDİLMİŞ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) elinde yok" sözleriyle başlayan tartışmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı.İktidar, CHP'nin söz konusu bilgileri "yasadışı" yolla elde ettiğini savundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin, "YSK'nin elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti?" açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı ise Kılıçdaroğlu hakkında "suç duyurusu" yapacaklarını söyledi.

BAKANLIK ÖZÜR İSTEDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elinizdeki bilgiler hangileri ise kamuoyuna açıklayınız. Eğer konu, YSK'nin her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin tasnifi ise kurumları töhmet altında bıraktığınız için özür dileyiniz. Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

CHP: BİR HANEDE 50 KİŞİ GÖZÜKÜYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını örneklerle detaylandırdı. "YSK'nin her partiyle seçmenlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğunun" altını çizen Adıgüzel, şunları söyledi: "YSK bize ham veri veriyor. Biz o veriyi zenginleştiriyoruz. Bakıyoruz, 100 yaşında olup ilk defa oy kullanacağı gözüken var. Ya da bir hanede '50 kişi kalıyor' gözüküyor. Biz de ilçe başkanımıza diyoruz ki: 'Git, bunu yerinde kontrol et.' İlçe başkanlarımızdan gelen bilgileri de sistemimize işliyoruz. Aslında YSK'den bir değil, iki, üç adım öndeyiz."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: MERNİS'TE SORUN YOK

CHP'nin iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yeni bir açıklama daha geldi. Bakanlık, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde herhangi bir sorun bulunmadığını ve verilerin doğru olduğunu ifade etti.

SOYLU: YARDIMCILARININ SÖZLERİ HER ŞEYİ AÇIKLIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Süleyman Soylu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcılarının açıklamalarının, "Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz" anlamına geldiğini belirtti. "Keşke bu konuda düzeltme açıklamasını CHP lideri Kılıçdaroğlu yapsaydı ve çağrımıza cevap verip özür dileseydi" dedi.