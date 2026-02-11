Haberler

Yeni Atamalar: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına Yeni İsimler

Yeni Atamalar: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına Yeni İsimler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı. Her iki eski bakan, yeni atanmış isimlere başarı dileklerinde bulundu.

RESMİ gazetede yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyerek ayrılan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

Ali Yerlikaya sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. 23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak

Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan polisin son görüntüleri
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Yılmaz Tunç: Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum

Koltuğu devreden Yılmaz Tunç'tan açıklama
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu