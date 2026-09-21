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İçişleri Bakanlığı yarın Marmara, Düzce ve Zonguldak'ı kuvvetli yağışa karşı uyardı

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İçişleri Bakanlığı yarın Marmara, Düzce ve Zonguldak'ı kuvvetli yağışa karşı uyardı
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İçişleri Bakanlığı, yarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Düzce ve Zonguldak çevrelerinde de kuvvetli olması öngörülen yağışlara karşı vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşım aksamaları konusunda uyarıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine yer verildi.

Buna göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde, bölgenin batısından başlayarak Marmara'nın Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların zamanla Batı Karadeniz'in batısında bulunan Düzce ve Zonguldak çevrelerinde de kuvvetli olması öngörülüyor.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: ANKA
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