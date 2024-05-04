İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma araç ve polis sayılarını azalttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kamuda tasarruf" tedbirleri kapsamında ilk adımlar atılmaya başlandı. Tasarrufa ise ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nda gidildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları azaltıldı.

4 BAKAN YARDIMCISININ HER BİRİNE İKİŞER POLİS BIRAKILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam'ın makamlarında çalışan polislerin görevine son verdi. Bu isimlerin yerine atama yapılmazken, dört bakan yardımcısının her birine biri şoför, diğeri koruma olmak üzere sadece ikişer polis bırakıldı. Görevden çekme işleminin ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

KAMUDA TASARRUFA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.