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İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma araç ve polis sayılarını azalttı

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İçişleri Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri kapsamında dikkat çeken bir adım geldi. Yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kamuda tasarruf" tedbirleri kapsamında ilk adımlar atılmaya başlandı. Tasarrufa ise ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nda gidildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları azaltıldı.

4 BAKAN YARDIMCISININ HER BİRİNE İKİŞER POLİS BIRAKILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam'ın makamlarında çalışan polislerin görevine son verdi. Bu isimlerin yerine atama yapılmazken, dört bakan yardımcısının her birine biri şoför, diğeri koruma olmak üzere sadece ikişer polis bırakıldı. Görevden çekme işleminin ardından İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

KAMUDA TASARRUFA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Güvenlik Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (24)

Mahmut Karataş:

bekçi ve muhtarliklarida bitir, bekçinin muhtarın tek bir faydası yok

178
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yanıtYanıtla
Hüseyın Taşer:

aynn bekçi ve muhtarların hiçbir gereği yok. fuzuli masraf

yanıt52
yanıt1
Ali İğsek:

aynen biz muhtarı şeçimde bekçiyide gündüz markette görüyoruz ne hikmetse

yanıt47
yanıt3
Mehmet emin Güzel:

önce diyanetten başlasınlar tasaruflara lüks arabalar lüks yemekler

113
22
yanıtYanıtla
Adamin biri:

Birde rakam verselerdi bilimin ışığında degerlendirseydik bu konuyu kac arac vardi kac arac kaldi...

82
7
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VATANDAŞ:

İçişleri bakanının koruma sayısı azaltılır mı arkadaş Hele ki şu dönemde... tasarruf yapılacaksa kamu kurumundaki nice makam arabaları şoförlerin kapısında duruyor akşamları devlet GPS kontrolü ile baksın onların keyfi kullanımını kısıtlasın. Orman bakanlığı ina bağlı DSİ tarım ve orman işletme araçlarının keyfi kullanımlarını kontrol edilmesi lazım

51
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Mevlüt Duman:

Tribüne oynuyorlar

36
16
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Mahmut Dokcu:

ülkede çok fuzuli şeyler var çok saymakla bitmiyor

45
3
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Fırat Günay:

Saraydan başlasaydın sıkıyorsa.

33
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sade vatandaş:

bu ülkenin iki yakasının bir araya gelmesi için bütün makamlarda Hz Ömer ahlakına sahip helal lokma yemiş dürüst insanlar lazım ülkenin müslümanlara örnek olması gereken dini kurumu diyanet bile israf içinde milletin gözüne baka baka lüks ve israf içinde hareket ediyorlar

32
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