İçişleri Bakanlığından 4 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, Mersin, Adana ve Antalya illeri için gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Vatandaşların ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Antalya çevrelerinde öngörülen yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Yarın Ankara çevrelerinde de sağanağın yer yer gök gürültülü, günün ilk saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
