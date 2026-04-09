İçişleri Bakanlığından sel, su baskını ve çığ uyarısı

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli sağanak ve kar yağışları nedeniyle sel, su baskını ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda, çeşitli illerde olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın bazı illerde beklenen kuvvetli sağanak ile kar yağışları nedeniyle sel, su baskını, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler paylaşılarak, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, bu illerin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ile kar yağışı öngörüldüğü aktarıldı.

Yarın ise Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği ifade edilen açıklamada, Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli karla karışık yağmur ile kar, yüksek kesimlerde de yer yer yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yarın ayrıca Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörüldüğüne işaret edildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
