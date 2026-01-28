Haberler

İçişleri Bakanlığı bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulunarak kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi ve diğer illerde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın beklenen kuvvetli sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt'in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi.

Antalya'nın doğusunda ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Yarın, Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Edirne, Kırklareli ve Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İç Ege ve Marmara'nın güneyinde, Batı Akdeniz, Konya'nın güney ve batısı ile Karaman'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid'den Arda için olay açıklama