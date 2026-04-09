Haberler

Bakanlıktan 'sağanak' ve 'kar' uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren birçok ilde etkili olacak sağanak ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Sel, su baskını ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde alınan son bilgilere göre; 9 Nisan 2026 Perşembe günü; Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. 10 Nisan 2026 Cuma günü; Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

'OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI'

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti