Haberler

Kocaeli'de insansız hava aracı düştü

Kocaeli'de insansız hava aracı düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen Rus yapımı Orlan-10 tipi İHA ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen İHA ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı

Leyla Zana polemiği Meclis'e taşındı
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
title