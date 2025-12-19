Kocaeli'de insansız hava aracı düştü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen Rus yapımı Orlan-10 tipi İHA ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen İHA ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre; Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen, İHA bulunmuştur. Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel