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FİLOJET gemisinde arama kurtarma operasyonu sürüyor

FİLOJET gemisinde arama kurtarma operasyonu sürüyor
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İçişleri Bakanlığı, Girne-Taşucu seferini yaparken su alan ve 259 yolcu ile 8 mürettebatı taşıyan FİLOJET isimli yolcu gemisi için çok sayıda deniz ve hava unsuruyla arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini açıkladı. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsur, AKGÜNLER 3 gemisi, Türk Sahil Güvenlik'e ait 5 yüzer unsur ve 2 helikopterin yanı sıra Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 6 deniz unsuru bölgede görevlendirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne-Taşucu seferini yaparken 4 mil açıkta su alan ve 267 kişiyi taşıyan FİLOJET isimli yolcu gemisi için çok sayıda deniz ve hava unsurunun katılımıyla arama kurtarma operasyonun sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır.

İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
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