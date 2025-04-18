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Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 6 organize suç örgütü üyesi 158 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı.

6 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, Adana'da S.B.'nin, İstanbul'da H.Y. ve B.B.'nin (yurt dışında tutuklu), Antalya'da A.B.'nin, İzmir'de S.A. (yurt dışında) ve U.G'nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca operasyonlarda, 32 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'Silahla tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

"ŞEHİR EŞKIYALARINI TEK TEK YAKALAYIP ADELETE TESLİM EDECEĞİZ"

Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.

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Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Adli kontrol şartıyla serbest..

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Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

Böcek gibi topla topla bitmiyor böcekler

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