İçişleri Bakanlığı Bahçesinde Konteyner Yandı
İçişleri Bakanlığı'nın bahçesindeki tadilat alanında elektrik sisteminden kaynaklanan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'nın bahçesinde bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın bahçesindeki tadilat alanında bulunan konteynerda, elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı.
Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Kaynak: ANKA / Güncel