Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 24 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Son 2,5 yılda 58 ülkeden 584 kişinin iadesinin sağlandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 20 ve ulusal seviyede aranan 4 suçlunun Gürcistan, Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, son 2,5 yılda 58 ülkeden kırmızı bültenle aranan 584 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktardı.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yerlikaya, kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan B.A, M.Y, H.A, S.A, B.A, T.E, K.Ç, Ö.F.A, A.Y, S.K, E.O, G.U, M.B, Ş.G, E.T, O.T, F.D, M.Y, Y.A, ve S.A. ile ulusal seviyede aranan R.Ç, Y.E, K.Ö. ve S.A. isimli suçluların yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini ifade etti.

Bu kişilerin 19'unun Gürcistan'dan, diğerlerinin ise Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'dan getirildiğini belirten Yerlikaya, iadesi sağlanan suçlulara ilişkin bilgilere de paylaşımında yer verdi.

Bakan Yerlikaya, hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp Türkiye'ye geri getireceklerini vurgulayarak, emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
