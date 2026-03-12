İçişleri Bakanlığından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü paylaşımı

İçişleri Bakanlığı, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Bakanlığın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini mısralara nakşeden bir beyanname olduğu belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy'un, milletin inancından ve istiklal tutkusundan aldığı ilhamla kaleme aldığı eserin, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildiği hatırlatılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstiklal Marşı, yalnızca bir marş değil, aynı zamanda milletimizin imanını, vatan sevgisini ve hür yaşama kararlılığını nesilden nesile taşıyan güçlü bir çağrıdır. 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol' anlayışıyla yazılan bu mısralar, bir milletin imanla ayağa kalkışının destanıdır. İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."