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42 ilde FETÖ operasyonu: 237 gözaltı, 128 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 şüpheliden 128'inin tutuklandığını, 61'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 şüpheliden 128'inin tutuklandığını, 61'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"42 ilde FETÖ'ye yönelik polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 128'i tutuklandı. 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün 'güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince 42 ilde operasyonlar düzenlendi.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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