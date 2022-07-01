İçişleri Bakanlığı: Evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı 37'ye yükseldi - Haberler

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İçişleri Bakanlığı: Evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı 37'ye yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır Anneleri'nden 2'sinin daha çocuklarına kavuştuğu belirtilerek, "Evlat nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi" denildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır Anneleri'nden 2'sinin daha çocuklarına kavuştuğu belirtilerek, "Evlat nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da HDP il binası önünde nöbet tutan Diyarbakır Anneleri'den 2'sinin daha çocuklarına kavuştuğu belirtildi. Yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Teslim olan örgüt mensuplarından A.T.'nin annesi 2020 yılından bu yana Diyarbakır Anneleri içinde yer alıyor. M.A. isimli örgüt mensubunun annesi ise Mart ayından bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde bekleyişine devam ediyor. Böylelikle Evlat Nöbetinde kavuşan aile sayısı 37'ye, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı ise 53'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.

'SÖKE SÖKE ALDILAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Annelerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Söke söke alıyoruz. Diyarbakır Anneleri'nden iki aile daha Jandarma ve Emniyet'imizin ortak çalışmasıyla, ısrarları ve inatlarının karşılığında çocuklarını, terör örgütünden söke söke aldılar. Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek!" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Diyarbakır Anneleri İçişleri Bakanlığı Diyarbakır Güncel Haberler

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