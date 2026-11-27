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Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine atanan Kırklareli Valisi Uğur Turan, veda ziyaretlerinde bulundu.

Vali Turan, ilk ziyaretini Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'a gerçekleştirdi.

Bulut, ziyarette, görev süresi boyunca emek vererek kazandırdığı değer ve hizmetleri için Vali Turan'a teşekkür etti.

Vali Turan'a bundan sonraki görevlerinde başarı dileyen Bulut, sağlık ve mutluluk temenni etti.

Turan daha sonra İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a da veda ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA