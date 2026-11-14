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İçişleri Bakanlığı 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandığını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 7 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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