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İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan B.K'nin yakalandığını bildirdi

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İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan B.K'nin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan B.K'nin yakalandığını bildirdi

Kaynak: AA
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